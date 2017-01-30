Распределение ипотечных кредитов по регионам Азербайджана - ТАБЛИЦА

https://report.az/storage/news/0f40d342a198f8177151745b12accfe0/e7f9602c-a053-46a2-b8f7-824d8d3787a6_292.jpg
Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) обнародовал распределение ипотечных кредитов по регионам.
Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, более 75% кредитов приходится на долю Баку.
|№
|Регион
|Количество кредитов
|Удельный вес, %
|1
|Баку
|13 237
|75,49
|2
|Сумгайыт
|1 833
|10,45
|3
|Абшерон
|1 084
|6,18
|4
|Гянджа
|751
|4,28
|5
|Нахчыван
|192
|1,10
|6
|Мингячевир
|75
|0,43
|7
|Лянкяран
|34
|0,19
|8
|Гёйгёль
|33
|0,19
|9
|Ширван
|32
|0,18
|10
|Хачмаз
|24
|0,14
|11
|Шамкир
|23
|0,13
|12
|Евлах
|20
|0,11
|13
|Барда
|18
|0,10
|14
|Губа
|15
|0,09
|15
|Газах
|14
|0,08
|16
|Самух
|12
|0,07
|17
|Джалилабад
|12
|0,07
|18
|Нафталан
|11
|0,063
|19
|Гёйчай
|10
|0,057
|20
|Имишли
|9
|0,051
|21
|Шеки
|9
|0,051
|22
|Исмаиллы
|6
|0,034
|23
|Агстафа
|6
|0,034
|24
|Билясувар
|6
|0,034
|25
|Дашкясан
|6
|0,034
|26
|Шемаха
|5
|0,029
|27
|Нефтчала
|5
|0,029
|28
|Товуз
|5
|0,029
|29
|Сиязан
|5
|0,029
|30
|Агдаш
|5
|0,029
|31
|Загатала
|5
|0,029
|32
|Бейляган
|3
|0,017
|33
|Шабран
|3
|0,017
|34
|Гах
|3
|0,017
|35
|Тертер
|3
|0,017
|36
|Агсу
|2
|0,011
|37
|Габала
|2
|0,011
|38
|Горанбой
|2
|0,011
|39
|Гедабек
|2
|0,011
|40
|Ярдымлы
|2
|0,011
|41
|Сальян
|2
|0,011
|42
|Астара
|2
|0,011
|43
|Шарур
|1
|0,006
|44
|Агджабеди
|1
|0,006
|45
|Уджар
|1
|0,006
|46
|Сабирабад
|1
|0,006
|47
|Балакян
|1
|0,006
|48
|Огуз
|1
|0,006
|49
|Ханлар
|1
|0,006
|Всего
|17 536
|100
Nərmin RəhimovaАвтор новости