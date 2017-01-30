 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Распределение ипотечных кредитов по регионам Азербайджана - ТАБЛИЦА

    Более 75% кредитов приходится на долю Баку

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) обнародовал распределение ипотечных кредитов по регионам.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, более 75% кредитов приходится на долю Баку.

    Регион Количество кредитовУдельный вес, %
    1 Баку 13 237 75,49
    2 Сумгайыт 1 833 10,45
    3 Абшерон 1 084 6,18
    4 Гянджа 751 4,28
    5 Нахчыван 192 1,10
    6 Мингячевир 75 0,43
    7 Лянкяран 34 0,19
    8 Гёйгёль 33 0,19
    9 Ширван 32 0,18
    10 Хачмаз 24 0,14
    11 Шамкир 23 0,13
    12 Евлах 20 0,11
    13 Барда 18 0,10
    14 Губа 15 0,09
    15 Газах 14 0,08
    16 Самух 12 0,07
    17 Джалилабад 12 0,07
    18 Нафталан 11 0,063
    19 Гёйчай10 0,057
    20 Имишли 9 0,051
    21 Шеки 9 0,051
    22 Исмаиллы 6 0,034
    23 Агстафа 6 0,034
    24 Билясувар 6 0,034
    25 Дашкясан 6 0,034
    26 Шемаха 5 0,029
    27 Нефтчала 5 0,029
    28 Товуз 5 0,029
    29 Сиязан 5 0,029
    30 Агдаш 5 0,029
    31 Загатала 5 0,029
    32 Бейляган 3 0,017
    33 Шабран 3 0,017
    34 Гах 3 0,017
    35 Тертер 3 0,017
    36 Агсу 2 0,011
    37 Габала 2 0,011
    38 Горанбой 2 0,011
    39 Гедабек 2 0,011
    40 Ярдымлы 2 0,011
    41 Сальян 2 0,011
    42 Астара 2 0,011
    43 Шарур 1 0,006
    44 Агджабеди 1 0,006
    45 Уджар 1 0,006
    46 Сабирабад 1 0,006
    47 Балакян 1 0,006
    48 Огуз 1 0,006
    49 Ханлар 1 0,006
    Всего 17 536 100
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi