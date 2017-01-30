Распределение ипотечных кредитов по регионам Азербайджана - ТАБЛИЦА

Более 75% кредитов приходится на долю Баку

30 января, 2017 17:21

https://report.az/storage/news/0f40d342a198f8177151745b12accfe0/e7f9602c-a053-46a2-b8f7-824d8d3787a6_292.jpg Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) обнародовал распределение ипотечных кредитов по регионам. Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, более 75% кредитов приходится на долю Баку. № Регион Количество кредитов Удельный вес, % 1 Баку 13 237 75,49 2 Сумгайыт 1 833 10,45 3 Абшерон 1 084 6,18 4 Гянджа 751 4,28 5 Нахчыван 192 1,10 6 Мингячевир 75 0,43 7 Лянкяран 34 0,19 8 Гёйгёль 33 0,19 9 Ширван 32 0,18 10 Хачмаз 24 0,14 11 Шамкир 23 0,13 12 Евлах 20 0,11 13 Барда 18 0,10 14 Губа 15 0,09 15 Газах 14 0,08 16 Самух 12 0,07 17 Джалилабад 12 0,07 18 Нафталан 11 0,063 19 Гёйчай 10 0,057 20 Имишли 9 0,051 21 Шеки 9 0,051 22 Исмаиллы 6 0,034 23 Агстафа 6 0,034 24 Билясувар 6 0,034 25 Дашкясан 6 0,034 26 Шемаха 5 0,029 27 Нефтчала 5 0,029 28 Товуз 5 0,029 29 Сиязан 5 0,029 30 Агдаш 5 0,029 31 Загатала 5 0,029 32 Бейляган 3 0,017 33 Шабран 3 0,017 34 Гах 3 0,017 35 Тертер 3 0,017 36 Агсу 2 0,011 37 Габала 2 0,011 38 Горанбой 2 0,011 39 Гедабек 2 0,011 40 Ярдымлы 2 0,011 41 Сальян 2 0,011 42 Астара 2 0,011 43 Шарур 1 0,006 44 Агджабеди 1 0,006 45 Уджар 1 0,006 46 Сабирабад 1 0,006 47 Балакян 1 0,006 48 Огуз 1 0,006 49 Ханлар 1 0,006 Всего 17 536 100