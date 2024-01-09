Раскрыты причины приема в азербайджанских банках незастрахованных долларовых вкладов

В настоящее время из-за высоких процентных ставок на международных рынках некоторые азербайджанские банки также принимают депозиты, превышающие годовую процентную ставку по застрахованным депозитам в долларах.

В настоящее время из-за высоких процентных ставок на международных рынках некоторые азербайджанские банки также принимают депозиты, превышающие годовую процентную ставку по застрахованным депозитам в долларах.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"Однако все банки однозначно принимают депозиты в манатах только в пределах страховой процентной ставки. Мы полагаем, что в банках проблем в этом вопросе не возникнет. Потому что банкротства среди местных банков не ожидается", - сказал Нуриев.

Отметим, что депозиты, принимаемые в банках-членах Фонда страхования вкладов (ФСВ), застрахованы на сумму до 100 тыс. манатов с годовой процентной ставкой 2,5% в иностранной валюте и 12% в национальной валюте.

Компенсация не выплачивается при наступлении страхового случая по вкладам с годовой процентной ставкой более 12% (в манатах) и 2,5% (в долларах) (при банкротстве банка, при отзыве у него лицензии). При этом по вкладам со ставкой до 12% годовых (в манатах) или до 2,5% (в долларах), но на сумму более 100 тыс. манатов выплачивается компенсация в размере до 100 тыс. манатов.