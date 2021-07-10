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Расходы Службы госреестра недвижимости превысили доходы

Расходы Службы госреестра недвижимости превысили доходы В 2020 году доход Службы государственного реестра недвижимости при Государственной службе по вопросам имущества Азербайджана составил 1,429 млн манатов.
Финансы
10 июля 2021 г. 14:12
Расходы Службы госреестра недвижимости превысили доходы

В 2020 году доход Службы государственного реестра недвижимости при Государственной службе по вопросам имущества Азербайджана составил 1,429 млн манатов.

Как сообщает Report, весь доход был получен от биржевых операций.

В прошлом году расходы структуры составили 1,566 млн манатов, в том числе расходы на заработную плату и отчисления на государственное социальное страхование 1,134 млн манатов, стоимость расходных материалов 34 тыс. манатов, амортизационные расходы 122 тыс. манатов и другие операционные расходы 276 тыс. манатов.

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