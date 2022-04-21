Расходы Счетной палаты превысили доходы

Счетная палата Азербайджана завершила 2021 год с убытком в 22 тыс. манатов. В то время как 2020 год организация завершила с прибылью 71 тыс. манатов.

Счетная палата Азербайджана завершила 2021 год с убытком в 22 тыс. манатов. В то время как 2020 год организация завершила с прибылью 71 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы Счетной палаты составили 7,456 млн манатов (на 0,2% больше, чем годом ранее), при этом 7,45 млн манатов (на 1,5% больше) были получены от внебиржевых операций, а 6 тыс. манатов (в 15,8 раз меньше) - от прочих операций.

Расходы Счетной палаты за отчетный период составили 7,478 млн манатов, что на 1,5% больше, чем год назад.

На 1 января текущего года активы Счетной палаты составили 5,703 млн манатов, что на 0,4% меньше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства организации повысились на 5,5% - до 15 тыс. манатов, а балансовый капитал (чистые активы) сократились на 0,4% - до 5,688 млн манатов.