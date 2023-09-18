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Расходы по безналичным платежам в Азербайджане могут быть снижены

Расходы по безналичным платежам в Азербайджане могут быть снижены Обсуждено расширение масштабов системы мгновенных платежей Центрального банка Азербайджана и снижение расходов по безналичным платежам
Финансы
18 сентября 2023 г. 12:53
Расходы по безналичным платежам в Азербайджане могут быть снижены

Обсуждено расширение масштабов системы мгновенных платежей Центрального банка Азербайджана и снижение расходов по безналичным платежам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

С этой целью было проведено очередное заседание “Экспертной группы по IT и IT безопасности”. На встрече рассмотрены меры, которые должны быть приняты участниками системы мгновенных платежей.

AБA была основана в 1990 году коммерческими банками. В настоящее время членами АБА являются 24 банка и 6 небанковских кредитных организаций. При учреждении действуют 14 экспертных групп, охватывающих различные направления банковского сектора.

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