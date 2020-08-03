Расходы Государственного нефтефонда увеличиваются

Рост расходов связан с увеличением трансфертов в госбюджет Азербайджана

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) сократятся на 5 041,5 млн манатов или на 40,7% по сравнению с утвержденным прогнозом на текущий год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пересмотренный проект бюджета ГНФАР на 2020 год.

Расходы фонда по сравнению с утвержденным прогнозом на текущий год увеличились на 850 млн манатов или на 7,4%.

Таким образом, расходы ГНФАР составят 12 410,0 млн манатов, доходы - 7 342,6 млн манатов. В бюджете фонда образуется дефицит в 5 067,4 млн манатов.

Рост расходов фонда связано с увеличением трансфертов в госбюджет страны.