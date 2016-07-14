Расходы населения Азербайджана на погашение процентов по кредитам выросли на 22%

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года население Азербайджана потратило на погашение процентов по кредитам 580,335 млн. манатов. По расчетам аналитической группы Report на основе данных Госкомстата, это равно 2,7% общих доходов населения страны.

Таким образом, удельный вес средств, потраченных населением на погашение процентов по кредитам, вырос. В годовом сравнении наблюдается рост на 22,1%, что связано с ростом курса доллара.

Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года население потратило на эти цели 475 млн. манатов или 2,4% своих доходов.