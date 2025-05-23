Расходы на строительство нового административного здания ЦБА превысили 477 млн манатов

На сегодняшний день на строительство нового административного здания Центрального банка Азербайджана (ЦБА), которое будет расположено в Низаминском районе Баку, потрачено 477,348 млн манатов.

На сегодняшний день на строительство нового административного здания Центрального банка Азербайджана (ЦБА), которое будет расположено в Низаминском районе Баку, потрачено 477,348 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ЦБА.

Согласно документу, в соответствии с договором, заключенным с генеральным подрядчиком и другими организациями, было потрачено 434,703 млн манатов, а в качестве других капитальных вложений - 42,735 млн манатов. После этого планируется потратить еще 153,883 млн манатов. Таким образом, здание обойдется ЦБА в 631,231 млн манатов.