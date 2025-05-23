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Расходы на строительство нового административного здания ЦБА превысили 477 млн манатов

Расходы на строительство нового административного здания ЦБА превысили 477 млн манатов На сегодняшний день на строительство нового административного здания Центрального банка Азербайджана (ЦБА), которое будет расположено в Низаминском районе Баку, потрачено 477,348 млн манатов.
Финансы
23 мая 2025 г. 11:55
Расходы на строительство нового административного здания ЦБА превысили 477 млн манатов

На сегодняшний день на строительство нового административного здания Центрального банка Азербайджана (ЦБА), которое будет расположено в Низаминском районе Баку, потрачено 477,348 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ЦБА.

Согласно документу, в соответствии с договором, заключенным с генеральным подрядчиком и другими организациями, было потрачено 434,703 млн манатов, а в качестве других капитальных вложений - 42,735 млн манатов. После этого планируется потратить еще 153,883 млн манатов. Таким образом, здание обойдется ЦБА в 631,231 млн манатов.

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Версия на английском языке CBA: Over 477M manats spent on new administrative building construction
Версия на азербайджанском языке AMB-nin yeni inzibati binasının inşasına xərcləmələr 477 milyon manatı ötüb

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