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Расходы на сельское хозяйство в Азербайджане выросли на 27% за последние 5 лет

Расходы на сельское хозяйство в Азербайджане выросли на 27% за последние 5 лет Расходы на сельское хозяйство в Азербайджане выросли на 27% за последние 5 лет
Финансы
27 мая 2025 г. 11:53
Расходы на сельское хозяйство в Азербайджане выросли на 27% за последние 5 лет

В 2024 году расходы на сельское хозяйство в Азербайджане увеличились на 233,6 млн манатов или на 27,1% по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, в прошлом году на расходы сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды в соответствии с заявками заказчиков было выделено в общей сложности 1 млрд 777,2 млн манатов или 4,7% расходов бюджета. Это на 135,4 млн манатов (7,1%) меньше прогноза, но на 138,6 млн манатов или 8,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, с учетом дополнительно выделенных 1 млрд 75,8 млн манатов из целевых расходов, резервных фондов и резервных источников, предусмотренных в государственном бюджете на 2024 год, на сферу сельского хозяйства, ЖКХ и охрану окружающей среды направлено 2 млрд 853 млн манатов или 7,6% расходов бюджета, что на 166,3 млн манатов или 6,2% больше по сравнению с 2023 годом.

В отчетном году расходы на сельское хозяйство составили 0,9% ВВП и 2,9% расходов государственного бюджета.

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Версия на английском языке Azerbaijan boosts agricultural spending by 27% over five years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son 5 ildə kənd təsərrüfatı xərcləri 27 % artıb

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