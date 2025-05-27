Расходы на сельское хозяйство в Азербайджане выросли на 27% за последние 5 лет

Расходы на сельское хозяйство в Азербайджане выросли на 27% за последние 5 лет

В 2024 году расходы на сельское хозяйство в Азербайджане увеличились на 233,6 млн манатов или на 27,1% по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, в прошлом году на расходы сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды в соответствии с заявками заказчиков было выделено в общей сложности 1 млрд 777,2 млн манатов или 4,7% расходов бюджета. Это на 135,4 млн манатов (7,1%) меньше прогноза, но на 138,6 млн манатов или 8,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, с учетом дополнительно выделенных 1 млрд 75,8 млн манатов из целевых расходов, резервных фондов и резервных источников, предусмотренных в государственном бюджете на 2024 год, на сферу сельского хозяйства, ЖКХ и охрану окружающей среды направлено 2 млрд 853 млн манатов или 7,6% расходов бюджета, что на 166,3 млн манатов или 6,2% больше по сравнению с 2023 годом.

В отчетном году расходы на сельское хозяйство составили 0,9% ВВП и 2,9% расходов государственного бюджета.