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Расходы на оборону и нацбезопасность в Азербайджане вырастут на 6%

Расходы на оборону и нацбезопасность в Азербайджане вырастут на 6% Расходы на оборону и национальную безопасность в 2024 году составят 6 млрд 421 млн манатов или 17,5% от расходов государственного бюджета.
Финансы
2 ноября 2023 г. 12:46
Расходы на оборону и нацбезопасность в Азербайджане вырастут на 6%
Самир Шарифов

Расходы на оборону и национальную безопасность в 2024 году составят 6 млрд 421 млн манатов или 17,5% от расходов государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил в ходе обсуждения прогноза госбюджета на 2024 год на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, это на 366 млн манатов или 6% больше, чем в 2023 году: "Средства будут направлены на усиление армии, обеспечение безопасности границ и улучшение социального обеспечения военнослужащих".

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Версия на английском языке Finance minister: Defense and national security spending will increase by 6% next year
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Gələn il müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 6 % artırılacaq"

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