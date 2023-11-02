Расходы на оборону и нацбезопасность в Азербайджане вырастут на 6%

Расходы на оборону и национальную безопасность в 2024 году составят 6 млрд 421 млн манатов или 17,5% от расходов государственного бюджета.

Расходы на оборону и национальную безопасность в 2024 году составят 6 млрд 421 млн манатов или 17,5% от расходов государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил в ходе обсуждения прогноза госбюджета на 2024 год на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, это на 366 млн манатов или 6% больше, чем в 2023 году: "Средства будут направлены на усиление армии, обеспечение безопасности границ и улучшение социального обеспечения военнослужащих".