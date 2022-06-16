Расходы на импорт автомобилей в Азербайджане выросли на 16%

В январе-мае этого года в Азербайджан было импортировано 28 681 автомобилей различного назначения на сумму 369 млн 468 тысдолларов США.

В январе-мае этого года в Азербайджан было импортировано 28 681 автомобилей различного назначения на сумму 369 млн 468 тыс. долларов США.

Это на 16% больше и на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

За первые 5 месяцев импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, увеличился в 5,7 раза и составил 292 единицы (на сумму 43,8 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, снизился на 8,4% и составил 26 408 единиц (на сумму 271 млн долларов США).

Кроме того, импорт автотранспортных средств для перевозки грузов сократился на 19% - до 1 851 единиц (на сумму 38,9 млн долларов США), а импорт автотранспортных средств специального назначения увеличился в 3 раза - до 130 единиц (на сумму 15,8 млн долларов США).