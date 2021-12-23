Расходы на экономическую деятельность в Азербайджане составят около 6 млрд манатов

В следующем году из государственного бюджета на экономическую деятельность в Азербайджане будет выделено 5 млрд 947 млн манатов.

В следующем году из государственного бюджета на экономическую деятельность в Азербайджане будет выделено 5 млрд 947 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законе "О государственном бюджете на 2022 год", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, расходы на экономическую деятельность превышают первоначальный вариант на 0,25%.

Согласно документу, 4 млрд 992 млн манатов составят расходы на строительство и градостроительство, 2 млрд 790 млн манатов - государственные капиталовложения (инвестиционные расходы), 2,2 млрд манатов - расходы на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий.

Кроме того, в следующем году из бюджета планируется потратить 233 млн манатов на транспорт и связь, 56 млн манатов на коммерческую деятельность, 8 млн манатов на геодезию и полезные ископаемые, 2 млн манатов на топливо и энергетику и 656 млн манатов на другие услуги, связанные с экономической деятельностью.