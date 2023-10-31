Расходы иностранцев по банковским картам в Азербайджане снизились на 3%

В январе-сентябре этого года иностранцы совершили в Азербайджане операции по банковским картам на сумму 1 млрд 605,8 млн манатов.

В январе-сентябре этого года иностранцы совершили в Азербайджане операции по банковским картам на сумму 1 млрд 605,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске ”Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 3,3 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

Только в сентябре этого года стоимость операций иностранных граждан по банковским картам в нашей стране составила 186,2 млн манатов. Это на 19,75% больше, чем год назад.