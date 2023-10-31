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Расходы иностранцев по банковским картам в Азербайджане снизились на 3%

Расходы иностранцев по банковским картам в Азербайджане снизились на 3% В январе-сентябре этого года иностранцы совершили в Азербайджане операции по банковским картам на сумму 1 млрд 605,8 млн манатов.
Финансы
31 октября 2023 г. 13:31
Расходы иностранцев по банковским картам в Азербайджане снизились на 3%

В январе-сентябре этого года иностранцы совершили в Азербайджане операции по банковским картам на сумму 1 млрд 605,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске ”Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 3,3 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

Только в сентябре этого года стоимость операций иностранных граждан по банковским картам в нашей стране составила 186,2 млн манатов. Это на 19,75% больше, чем год назад.

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Версия на английском языке Transactions via foreigners' bank cards decline by 3% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xaricilərin bank kartları ilə xərcləmələri 3 % azalıb

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