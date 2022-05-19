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Расходы Госфонда соцзащиты выросли на 6%

Расходы Госфонда соцзащиты выросли на 6% Расходы Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-апреле текущего года составили 1,767 млрд манатов.
Финансы
19 мая 2022 г. 11:03
Расходы Госфонда соцзащиты выросли на 6%

Расходы Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-апреле текущего года составили 1,767 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

По данным, это на 101 млн манатов или 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Рост расходов Фонда основан на стабильном увеличении выплат по пенсиям, пособиям, адресной социальной помощи и на расширении охвата системы социальной защиты населения", - говорится в сообщении организации.

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