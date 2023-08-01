Расходы Фонда страхования от безработицы увеличились на 24%

В январе-июне текущего года доходы бюджета Фонда страхования от безработицы составили 95,8 млн манатов

В январе-июне текущего года доходы бюджета Фонда страхования от безработицы составили 95,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов за 2023 год и документе об ожиданиях на конец года" министерства финансов.

В документе отмечается, что это на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За отчетный период расходы бюджета Фонда составили 79,7 млн манатов, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.