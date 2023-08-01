О нас

Расходы Фонда страхования от безработицы увеличились на 24%

Расходы Фонда страхования от безработицы увеличились на 24% В январе-июне текущего года доходы бюджета Фонда страхования от безработицы составили 95,8 млн манатов
Финансы
1 августа 2023 г. 14:10
Расходы Фонда страхования от безработицы увеличились на 24%

В январе-июне текущего года доходы бюджета Фонда страхования от безработицы составили 95,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов за 2023 год и документе об ожиданиях на конец года" министерства финансов.

В документе отмечается, что это на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За отчетный период расходы бюджета Фонда составили 79,7 млн манатов, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expenses of Unemployment Insurance Fund up by nearly 24%
Версия на азербайджанском языке İşsizlikdən Sığorta Fondunun xərcləri 24 %-ə yaxın artıb

Самое важное

Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
ФотоСтали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
31 июля 2023 г. 20:59
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
31 июля 2023 г. 14:05
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
31 июля 2023 г. 12:52
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с гуманитарной ситуацией и блокадой, являются политической манипуляцией
Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией
30 июля 2023 г. 18:42
Президент: присутствие ВС Армении на территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе
Президент: присутствие ВС Армении на территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе
30 июля 2023 г. 18:36
Азербайджан продолжит привлекать к ответственности лиц, совершивших военные преступления
Азербайджан продолжит привлекать к ответственности лиц, совершивших военные преступления
30 июля 2023 г. 14:22
Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали
Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали
29 июля 2023 г. 17:31
Выполнены испытательные полеты самолета Лачын
ФотоВыполнены испытательные полеты самолета "Лачын"
29 июля 2023 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi