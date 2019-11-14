Расходы на Милли Меджлис составят 45,5 млн манатов в 2020 году

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Расходы на содержание аппарата Милли Меджлиса на будущий год оцениваются в 45,488 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий делами Милли Меджлиса Фиридун Гаджиев на пленарном заседании парламента.

По его словам, 79,7% от общей сметы расходов составляют отчисления на фонд заработной платы.

В структуре расходов, с учетом нехватки средств по некоторым статьям сметы расходов, предлагается выделить 50 тыс. манатов на строительство, оборудование и текущий ремонт, 1 млн манатов – аренду и платные услуги, 200 тыс. манатов - зарубежные командировки, 200 тыс. манатов - прием иностранных делегаций и официальных лиц, 100 тыс. манатов - машины и оборудование, 300 тыс. манатов - закупку транспортных средств и 50 тыс. манатов - землю, постройки и оборудование.