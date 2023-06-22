Рашад Оруджев: Инвестиционные компании активизировались на рынке ценных бумаг

В последнее время на рынке ценных бумаг Азербайджана активизировалась деятельность инвестиционных компаний.

В последнее время на рынке ценных бумаг Азербайджана активизировалась деятельность инвестиционных компаний.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в настоящее время на рынке ценных бумаг действуют 12 компаний.

Зампредседателя ЦБА добавил, что в этом направлении предстоит еще много работы: "Потенциал рынка велик".