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Рашад Оруджев: Всемирный банк проведет оценку для отчета Business Ready

Рашад Оруджев: Всемирный банк проведет оценку для отчета Business Ready
Финансы
18 июля 2024 г. 16:15
Рашад Оруджев: Всемирный банк проведет оценку для отчета Business Ready

В ближайшие месяцы ожидается, что Всемирный банк начнет проводить оценку для отчета Business Ready.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на заседании рабочей группы по "Развитию финансовых рынков и доступности кредитов".

"В связи с этим мы ожидаем, что реализация мер, предусмотренных в новой Дорожной карте рабочей группы, окажет положительное влияние на результаты оценки, которая будет проводиться как среди представителей государственного, так и частного сектора", - отметил он.

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Версия на английском языке CBA: World Bank will begin evaluations of Business Ready report
Версия на азербайджанском языке Rəşad Orucov: "Dünya Bankı "Business Ready" hesabatına dair qiymətləndirmələrə başlayacaq"

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