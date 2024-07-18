Рашад Оруджев: Всемирный банк проведет оценку для отчета Business Ready

В ближайшие месяцы ожидается, что Всемирный банк начнет проводить оценку для отчета Business Ready.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на заседании рабочей группы по "Развитию финансовых рынков и доступности кредитов".

"В связи с этим мы ожидаем, что реализация мер, предусмотренных в новой Дорожной карте рабочей группы, окажет положительное влияние на результаты оценки, которая будет проводиться как среди представителей государственного, так и частного сектора", - отметил он.