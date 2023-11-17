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Рашад Оруджев: В Азербайджане тарифы interchange снижены на 36%

Рашад Оруджев: В Азербайджане тарифы interchange снижены на 36% Согласно поправкам в закон "О Центральном банке", ЦБА получил право определять верхний предел тарифов на операции между участниками платежной системы.
Финансы
17 ноября 2023 г. 15:38
Рашад Оруджев: В Азербайджане тарифы interchange снижены на 36%

Согласно поправкам в закон "О Центральном банке", ЦБА получил право определять верхний предел тарифов на операции между участниками платежной системы.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству первый заместитель председателя ЦБА Рашад Оруджев.

"Воспользовавшись этим правом, Центральный банк 25 октября установил верхний и средний предел тарифов interchange. В среднем этот порог снижен на 36%, в частности, для платежей в продуктовых магазинах и аптеках на 33%, на АЗС - на 55%", - добавил Р.Оруджев.

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Версия на английском языке Rashad Orujov: Interchange tariffs reduced by 36% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rəşad Orucov: "Azərbaycanda "interchange" tarifləri 36 % azaldılıb"

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