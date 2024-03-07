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Рашад Оруджев: В Азербайджане разработаны стратегические рамки для стабильной финансовой экосистемы

Рашад Оруджев: В Азербайджане разработаны стратегические рамки для стабильной финансовой экосистемы В Азербайджане разработаны стратегические рамки для формирования стабильной финансовой экосистемы.
Финансы
7 марта 2024 г. 12:46
Рашад Оруджев: В Азербайджане разработаны стратегические рамки для стабильной финансовой экосистемы

В Азербайджане разработаны стратегические рамки для формирования стабильной финансовой экосистемы.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя ЦБА, руководитель рабочей группы по развитию финансовых рынков и доступности кредитов Рашад Оруджев на конференции "Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды".

"В Азербайджане сформирована благоприятная правовая база для электронных платежей и усилена правовая защита пользователей платежных услуг. Определены требования по учету экологических, социальных и управленческих факторов (ЭСУ) в финансовых институтах. В сотрудничестве с соответствующими учреждениями начата реализация таких подкомпонентов, как выявление чувствительных к климатическим рискам видов экономической деятельности и подготовка таксономии для устойчивого финансирования", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Orucov: Dayanıqlı maliyyə ekosistemi üçün strateji çərçivə yaradılıb

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