Рашад Оруджев: Точная статистика по суммам операций на рынке электронных денег не ведется

Сегодня в Азербайджане не ведется точная статистика по суммам операций на рынке электронных денег.

Сегодня в Азербайджане не ведется точная статистика по суммам операций на рынке электронных денег.

Как сообщает Report, об этом рассказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Мы не можем вести точную статистику, касающуюся суммы транзакций, совершаемых игроками на рынке электронных денег. Наверное, эта статистика будет точной после принятия закона "О платежных услугах и платежных системах” ", - отметил он.