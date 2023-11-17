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Рашад Оруджев: ЦБА обновляет прогнозы по инфляции ежеквартально

Рашад Оруджев: ЦБА обновляет прогнозы по инфляции ежеквартально Хотя Центральный банк Азербайджана (ЦБА) публикует прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы, они обновляются ежеквартально, поскольку на прогнозы влияют многочисленные внутренние и внешние факторы.
Финансы
17 ноября 2023 г. 14:12
Рашад Оруджев: ЦБА обновляет прогнозы по инфляции ежеквартально

Хотя Центральный банк Азербайджана (ЦБА) публикует прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы, они обновляются ежеквартально, поскольку на прогнозы влияют многочисленные внутренние и внешние факторы.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя ЦБА Рашад Оруджев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Очевидно, что волатильность ожиданий в целом сохраняется, несмотря на улучшение ключевых факторов, влияющих на показатели инфляции в целом, то есть снижение цен на сырьевые товары, значительное снижение инфляции в странах-партнерах, оказывающих значительное влияние на наши показатели инфляции. Поэтому мы выступаем за принятие достаточно осторожных и консервативных решений с учетом этой волатильности, баланса рисков", - сказал Р. Оруджев.

Отметим, что ЦБА прогнозирует годовую инфляцию в стране в этом году в размере 4,3%, в следующем году - 5,3%, а в 2025 году - 3,4%.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Orucov: "AMB inflyasiya üzrə proqnozlarını hər rüb yeniləyir"

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