Рашад Ахмедов: Все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат

К концу 2023 года все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат.

К концу 2023 года все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

Он отметил, что до конца мая процесс обязательного страхования недвижимости будет переведен в электронный формат, и интеграция между системами Бюро обязательного страхования и Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики уже завершена: "Все бумажные носители договоров страхования (кроме "Зеленой карты") будут заменены электронными договорами".