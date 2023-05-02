О нас

Рашад Ахмедов: Все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат

Рашад Ахмедов: Все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат К концу 2023 года все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат.
Финансы
2 мая 2023 г. 13:55
Рашад Ахмедов: Все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат

К концу 2023 года все виды обязательного страхования будут переведены в электронный формат.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

Он отметил, что до конца мая процесс обязательного страхования недвижимости будет переведен в электронный формат, и интеграция между системами Бюро обязательного страхования и Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики уже завершена: "Все бумажные носители договоров страхования (кроме "Зеленой карты") будут заменены электронными договорами".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəşad Əhmədov: "Bu il bütün icbari sığortalar elektron müqaviləyə keçiriləcək"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана Узавтосаноат
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат"
1 мая 2023 г. 14:23
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
1 мая 2023 г. 02:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
30 апреля 2023 г. 17:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
30 апреля 2023 г. 17:38
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
30 апреля 2023 г. 00:04
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi