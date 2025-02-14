Рашад Ахмедов: Возможный ущерб от землетрясения в Баку может достигнуть 50 млрд долларов

В случае землетрясения в Баку, аналогичного турецкому, ущерб может достигнуть 50 млрд долларов.

В случае землетрясения в Баку, аналогичного турецкому, ущерб может достигнуть 50 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров одной из страховых компаний страны Рашад Ахмедов на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

Он напомнил, что вследствие землетрясения 1999 года в регионе Мармара в Турции прямой ущерб составил 20 млрд долларов, а косвенный - 50 млрд долларов, однако лишь 10% убытков было покрыто за счет страхования, основная нагрузка легла на государство.

"При этом землетрясение в Кахраманмараше в 2023 году нанесло ущерб в 105 млрд долларов. Из них страховые компании возместили только 5 млрд долларов", - сказал Ахмедов.

Председатель также провел сравнение с возможным сценарием в Азербайджане, несмотря на меньшую территорию страны.

"Только стоимость строительства Центра Гейдара Алиева и комплекса Пламенных башен в Баку превышает 1 млрд долларов. За последние 20 лет в Баку построено огромное количество зданий как по государственному заказу, так и частными компаниями. Вы можете представить масштабы катастрофы. При этом в Азербайджане не застраховано даже 10% этих рисков", - подчеркнул он.