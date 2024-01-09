Рашад Ахмедов: В Азербайджане завершен процесс цифровизации обязательного страхования

В Азербайджане завершен процесс цифровизации обязательного страхования, и бумажные страховые свидетельства больше не используются.

В Азербайджане завершен процесс цифровизации обязательного страхования, и бумажные страховые свидетельства больше не используются.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Бюро обязательного страхования (БОС) Рашад Ахмедов на проходящем в Баку Азербайджанском финансовом форуме "Достижения и вызовы".

По его словам, процесс цифровизации обязательного страхования недвижимости, гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимости, а также обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев полностью завершился в прошлом году.

"Решены проблемы, связанные с приобретением страховых полисов обязательного автострахования в электронном формате. В прошлом году 50% страховых полисов было представлено в электронном формате. В то же время предприняты важные шаги по выдаче электронных справок. Совместно с МВД около 50 тысяч справок отправлено страховым компаниям", - добавил председатель БОС.