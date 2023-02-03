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Рашад Ахмедов: Неверная информация может привести к необеспечению страховых взносов

Рашад Ахмедов: Неверная информация может привести к необеспечению страховых взносов "Граждане обязаны предоставить страховой компании правильную информацию, иначе страховой взнос может быть не обеспечен".
Финансы
3 февраля 2023 г. 13:16
Рашад Ахмедов: Неверная информация может привести к необеспечению страховых взносов

"Граждане обязаны предоставить страховой компании правильную информацию, иначе страховой взнос может быть не обеспечен".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Рашад Ахмедов на тренинге по "Страхованию жизни".

По его словам, проблема с клиентами у страховых компаний в некотором случае проистекает из-за неверной информации о гражданах: "Гражданин обязательно должен указывать верную информацию, когда покупает какой-либо вид страхования.

Сотрудник страховой компании обязательно должен быть проинформирован обо всех нюансах, как, например, о расположении дома у реки, наличии тяжелой болезни, отсутствии сигнализации в магазине. Страховая компания не имеет возможности проверить это заранее. Компания страхует в соответствии с заявлением гражданина. В противном случае страховой взнос не будет обеспечен".

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