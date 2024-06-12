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Гендиректор АБР: Азербайджан - важная экономика в регионе Южного Кавказе и ЦА

Гендиректор АБР: Азербайджан - важная экономика в регионе Южного Кавказе и ЦА Азербайджан является важной экономикой в регионе Южного Кавказе и в целом в Центральной Азии и странах с переходной экономикой.
Финансы
12 июня 2024 г. 17:23
Гендиректор АБР: Азербайджан - важная экономика в регионе Южного Кавказе и ЦА

Азербайджан является важной экономикой в регионе Южного Кавказа и в целом в Центральной Азии.

Об этом в интервью Report заявил Генеральный директор и руководитель группы секторов Азиатского банка развития (АБР) Рамеш Субраманиам.

"Азербайджан стремится экспортировать излишки энергии из возобновляемых источников, в том числе в Европу, используя преимущества некоторых из этих региональных синергий. В этом контексте АБР продвигает региональное сотрудничество, интеграция является ключевой целью нашего банка. Поэтому мы считаем, что сотрудничество с Азербайджаном может способствовать изменениям", - сказал он.

Гендиректор также подчеркнул, что не все соседние страны могут принять у себя Конференцию сторон об изменении климата (COP), которая пройдет в ноябре в Баку.

"Поэтому, когда лидеры стран региона приезжают и смотрят на своего соседа, проводящего такую важную глобальную встречу как COP, и берут на себя обязательства, это также повышает осведомленность общественности по борьбе с климатическими изменениями во всем мире.

Мы считаем, что обязательства, которые Азербайджан продемонстрирует в своем собственном NDC, а также прогресс, достигнутый им в области расширения использования возобновляемых источников энергии, будут способствовать развитию региональной торговли и регионального сотрудничества, а также иметь то, что экономисты называют положительным внешним эффектом как в регионе, так и за его пределами", - подытожил Субраманиам.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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