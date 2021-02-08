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Raiffeisen приобретает чешский Equa bank

Raiffeisen приобретает чешский Equa bank Приобретение является частью стратегии RBI по расширению своего присутствия на отдельных целевых рынках
Финансы
8 февраля 2021 г. 11:44
Raiffeisen приобретает чешский Equa bank

Raiffeisen Bank International (RBI) покупает 100% акций чешского Equa bank у инвестиционной компании AnaCap Financial Partners.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщается в пресс-релизе банковского холдинга.

"RBI подписал соглашение о приобретении 100% акций Equa bank… у AnaCap Financial Partners (AnaCap)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приобретение является частью стратегии RBI по расширению своего присутствия на отдельных целевых рынках. Предполагается, что сделка будет завершена в конце второго квартала 2021 года, после одобрения регулирующими органами. Сумму сделки RBI не указывает.

"Бизнес-модели Equa bank и Raiffeisenbank очень дополняют друг друга, поэтому сделка в конечном итоге приведет к стратегическому взаимодействию, а также расширению цифровых возможностей", — отмечается в пресс-релизе. Указывается также, что по состоянию на конец 2020 года общие активы Equa banka превышали 2,8 миллиарда евро, а Raiffeisenbank — 15,7 миллиарда евро.

Equa bank, работающий в Чехии, специализируется на потребительском кредитовании и обслуживает порядка 480 тысяч клиентов.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 47 тысяч человек.

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