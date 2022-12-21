Raiffeisen изменит условия валютных переводов в другие банки с 23 декабря

Raiffeisen с 23 декабря меняет условия валютных переводов в другие банки, в том числе зарубежные. Согласно изменениям, минимальная сумма перевода через приложение "Райффайзен онлайн" составит 5 тыс. долларов.

Raiffeisen с 23 декабря меняет условия валютных переводов в другие банки, в том числе зарубежные. Согласно изменениям, минимальная сумма перевода через приложение "Райффайзен онлайн" составит 5 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения на сайте кредитной организации.

"В мобильном приложении "Raiffeisen онлайн" минимальная сумма каждого перевода теперь составит 5 тыс. долларов США или эквивалент в валюте перевода по курсу Банка России в день перевода. Комиссия за перевод составит 2%. Минимальная комиссия - 300 единиц в валюте счета", - отмечается в сообщении.

В настоящее время минимальная сумма перевода через приложение - 3 тыс. долларов.

Минимальная сумма валютного перевода через отделения банка сохранится на уровне 5 тыс. долларов (5 тыс. евро) или 500 тыс. японских иен.