Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками

Австрийский Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками.

Австрийский Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками.

Как передает Report, об этом сообщило белорусское издание Office Life в пятницу.

"Австрийский Raiffeisen Bank подтвердил, что сокращает сотрудничество с белорусскими банками", - говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы RBI Ингрид Дитц сообщила изданию, что Raiffeisen Bank International (RBI) решил резко сократить корреспондентские отношения с кредитными учреждениями в регионе. По ее словам, RBI уже проинформировал о своих планах банки, которые затронет эта мера. При этом конкретные названия белорусских банков не указываются.

В сообщении уточняется, что Raiffeisen Bank прекратит корреспондентские отношения с рядом белорусских банков с 31 июля 2023 года в связи с тем, что Беларусь поддерживает Россию в проведении боевых действий в Украине.

В рамках западных санкций ряд банков Беларуси были отключены от межбанковской системы передачи информации SWIFT.