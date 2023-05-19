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Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками

Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками Австрийский Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками.
Финансы
19 мая 2023 г. 13:17
Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками

Австрийский Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками.

Как передает Report, об этом сообщило белорусское издание Office Life в пятницу.

"Австрийский Raiffeisen Bank подтвердил, что сокращает сотрудничество с белорусскими банками", - говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы RBI Ингрид Дитц сообщила изданию, что Raiffeisen Bank International (RBI) решил резко сократить корреспондентские отношения с кредитными учреждениями в регионе. По ее словам, RBI уже проинформировал о своих планах банки, которые затронет эта мера. При этом конкретные названия белорусских банков не указываются.

В сообщении уточняется, что Raiffeisen Bank прекратит корреспондентские отношения с рядом белорусских банков с 31 июля 2023 года в связи с тем, что Беларусь поддерживает Россию в проведении боевых действий в Украине.

В рамках западных санкций ряд банков Беларуси были отключены от межбанковской системы передачи информации SWIFT.

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