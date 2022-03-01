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Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России

Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России Австрийский Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из РФ из-за ситуации в Украине.
Финансы
1 марта 2022 г. 17:02
Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России

Австрийский Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из РФ из-за ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство считает, что в случае ухода Raiffeisen Bank International станет первым европейским банком, покинувшим Россию после начала военной операции на Украине. По словам источника, решение, по итогам которого один из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы покинет как Россию, так и Украину, "не является неизбежным", но оно может быть принято.

При этом сам банк опровергает такую информацию. "Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке", — сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Raiffeisen Bank.

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Версия на английском языке Raiffeisen Bank looking into possibility of abandoning Russia

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