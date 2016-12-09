Работы по сносу домов в Баку вызвали беспокойство банков

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские банки выражают беспокойство в связи с судьбой подлежащих сносу домов, являющихся предметом ипотеки.

Как сообщает Report, данный вопрос стал основной темой обсуждений на прошедшем на днях заседании экспертной группы по развитию ипотечной кредитной программы Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

На заседании, наряду с членами экспертной группы, приняли участие представители уполномоченных банков ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд”. На мероприятии состоялись обсуждения проблем, с которыми сталкиваются банки и клиенты при ипотечном кредитовании. Выдвинуты предложения, касающиеся подлежащих сносу и являющихся предметом ипотеки домов, а также принято решение направить обращение в связи с этим в соответствующие структуры.