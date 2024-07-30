Рабочая группа по "Инфляции и мониторингу цен" провела заседание

Под председательством руководителя Аппарата Кабинета Министров Руфата Мамедова прошло заседание Рабочей группы по "Инфляции и мониторингу цен", на котором обсуждались изменения цен на потребительском рынке Азербайджана в текущем году, антиинфляционные мер

Под председательством руководителя Аппарата Кабинета Министров Руфата Мамедова прошло заседание Рабочей группы по "Инфляции и мониторингу цен", на котором обсуждались изменения цен на потребительском рынке Азербайджана в текущем году, антиинфляционные меры правительства.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что в результате антиинфляционных мер в текущем году удалось сохранить прошлогоднюю тенденцию по сдерживанию инфляции в пределах однозначной цифры. По данным Государственного комитета статистики, в июне 2024 года 12-месячная инфляция составила 1,1%. В январе-июне 2024 года среднегодовая инфляция составила 0,7%.

На заседании была предоставлена информация о работе, проделанной Государственной службой антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком при Министерстве экономики, Министерством сельского хозяйства, Министерством здравоохранения, Государственным таможенным комитетом и Центральным банком.