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Рабочая группа по "Инфляции и мониторингу цен" провела заседание

Рабочая группа по "Инфляции и мониторингу цен" провела заседание Под председательством руководителя Аппарата Кабинета Министров Руфата Мамедова прошло заседание Рабочей группы по "Инфляции и мониторингу цен", на котором обсуждались изменения цен на потребительском рынке Азербайджана в текущем году, антиинфляционные мер
Финансы
30 июля 2024 г. 20:15
Рабочая группа по Инфляции и мониторингу цен провела заседание

Под председательством руководителя Аппарата Кабинета Министров Руфата Мамедова прошло заседание Рабочей группы по "Инфляции и мониторингу цен", на котором обсуждались изменения цен на потребительском рынке Азербайджана в текущем году, антиинфляционные меры правительства.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что в результате антиинфляционных мер в текущем году удалось сохранить прошлогоднюю тенденцию по сдерживанию инфляции в пределах однозначной цифры. По данным Государственного комитета статистики, в июне 2024 года 12-месячная инфляция составила 1,1%. В январе-июне 2024 года среднегодовая инфляция составила 0,7%.

На заседании была предоставлена информация о работе, проделанной Государственной службой антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком при Министерстве экономики, Министерством сельского хозяйства, Министерством здравоохранения, Государственным таможенным комитетом и Центральным банком.

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