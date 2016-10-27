Rabitabank закрыл один из департаментов

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Ликвидирован департамент контроля и мониторинга ЗАО Rabitabank. Как сообщает Report, тем самым, количество департаментов банка сократилось до 17.

Отметим, что бывший директор ликвидированного департамента Биннат Новрузов сейчас занимает пост генерального директора банка.

Напомним, что Rabitabank основан в 1993 году. Уставный капитал банка составляет 48 500 059,47 манатов. Акционерами банка являются Закир Алибала оглу Нуриев (председатель Наблюдательного совета, 23,98%), Аслан Таргулу оглу Хасиев (23,24%), Сейран Алибала оглу Нуриев (22,12%), Диляра Насраддин гызы Нуриева (18,83%), Яшар Фейзи оглу Гурбанов (11,34%, акционер Mega İnsurance – 15%), остальные 0,49% акций принадлежат иным физическим лицам.