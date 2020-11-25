Rabitabank возобновляет деятельность на фондовом рынке

Коммерческая структура контролирует 4,76% акций ЗАО "Бакинская фондовая биржа"

ООО Kapital Partners, учредителем которого является ОАО Rabitabank, меняет название и организационно-правовую форму.

Как сообщает Report, компания реорганизуется в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг", вступившим в силу 15 июля 2015 года, и готовится к возобновлению деятельности на фондовом рынке как ЗАО "Инвестиционная компания Capital Partners".

Напомним, что Kapital Partners была создана в 2007 году с уставным капиталом 80 манатов (согласно новому законодательству, эта сумма должна составлять минимум 75 тыс. манатов для вспомогательных услуг и минимум 300 тыс. манатов для основных услуг). Компания зарегистрирована по адресу город Баку, Сабаильский район, улица Бунияда Сардарова, 1, где в свое время располагался головной офис Rabitabank. Ее законным представителем является Ибрагим Кероглу оглу Микаилов. Коммерческая структура контролирует 4,76% акций ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

В настоящее время в Азербайджане 10 инвестиционных компаний имеют соответствующую лицензию Центрального банка. Это инвестиционные компании ABB-Invest, Azfinance, BTB Capital, Xalq Capital, Invest-AZ, MFX-Trading, PASHA Capital, Plato Capital and Co, PSG Capital и Unicapital.