Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Rabitabank увеличил уставный капитал на 12,8 млн манатов или 14,5%, до 101,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Рост капитала произошел за счет средств имеющихся акционеров. В конечном итоге, совокупный капитал банка увеличился на 12,8 млн манатов или 13,95%, до 104,6 млн манатов.

Напомним, что Rabitabank основан в 1993 году. Акционерами банка являются Рауф Зейнал оглу Алиев (19%-ный акционер Meqa Sigorta), Валида Маариф гызы Аббасова, Закир Алибала оглу Нуриев (председатель Наблюдательного совета), Аслан Таргулу оглу Хасиев (член Наблюдательного совета), Сейран Алибала оглу Нуриев (генеральный директор), Дилара Насреддин гызы Нуриева, Яшар Фейзи оглу Гурбанов (15%-ный акционер Meqa Sigorta), другие физические лица.