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    Rabitabank резко увеличил комиссию за конвертацию

    Это относится ко всем безналичным валютам

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ ОАО Rabitabank увеличил до 5% комиссию за конвертацию при операциях с пластиковыми картами.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, таким образом, комиссия за конвертацию в другие валюты выросла в 10 раз.

    "Изменение вступило в силу с сегодняшнего дня. Это относится ко всем операциям", - отметили в банке.

    До сегодняшнего дня комиссия за конвертацию средств в другие валюты была равна 0,5%.

    Отметим, что Rabitabank также приостановил продажу долларов. Установленный банком курс купли-продажи составляет 1,57 AZN/USD и 1,75 AZN/USD соответственно.

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