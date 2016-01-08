Rabitabank резко увеличил комиссию за конвертацию

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ ОАО Rabitabank увеличил до 5% комиссию за конвертацию при операциях с пластиковыми картами.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, таким образом, комиссия за конвертацию в другие валюты выросла в 10 раз.

"Изменение вступило в силу с сегодняшнего дня. Это относится ко всем операциям", - отметили в банке.

До сегодняшнего дня комиссия за конвертацию средств в другие валюты была равна 0,5%.

Отметим, что Rabitabank также приостановил продажу долларов. Установленный банком курс купли-продажи составляет 1,57 AZN/USD и 1,75 AZN/USD соответственно.