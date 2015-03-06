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    Rabitabank предлагает льготы клиентам, имеющим долларовые кредиты

    Банк предлагает продление срока кредитов и скидку до 2-х процентов на новый срок кредита

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ ОАО Rabitabank предлагает возможность продления срока кредита клиентам, имеющим потребительские и микрокредиты в долларах США и испытывающим сложности со своевременным погашением, а также скидку до 2-х процентов на новый срок кредита.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, новый график оплаты кредита даст возможность оплачивать в манатном эквиваленте сумму, равносильную той, что была до изменения курса доллара США.

    Для того, чтобы воспользоваться льготами, клиентам следует обратиться в филиал Rabitabank, где они получили свой кредит. 

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