Rabitabank готовится к ребрендингу - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 16:47

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Rabitabank осуществит ребрендинг в ближайшие два года.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Наблюдательного совета банка Закир Нуриев.

По его словам, ребрендинг будет проводиться в 2018-2019 годах.

Напомним, что Rabitabank основан в 1993 году. В настоящее время уставный капитал банка составляет 88 500 069,82 маната. Эта сумма сложилась из 4 361 758 акций номинальной стоимостью 20,29 маната. В капитале банка 22,5% принадлежит Рауфу Зейнал оглу Алиеву (19%-ный акционер Meqa Sigorta), 22,2% - Валиде Маариф гызы Аббасовой, остальные 43,7%- Закиру Алибала оглу Нуриеву (председатель наблюдательного совета), Аслану Таргулу оглу Хасиеву (член Наблюдательного совета), Сейрану Алибала оглу Нуриеву (генеральный директор), Диларе Насреддин гызы Нуриевой, Яшару Фейзи оглу Гурбанову (15%-ный акционер Meqa Sigorta), другим физическим лицам.

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З.Нуриев также отметил, что в правлении банка созданы должности заместителей председателя и генерального директора.

По его словам, Rabitabank намерен увеличить объем кредитования примерно вдове, на что и направлены данные структурные изменения.

З.Нуриев также затронул вопрос увеличения уставного капитала банка, отметив, что по итогам процесса он по-прежнему будет контролировать кредитную организацию: "Лица, купившие долю в Rabitabank в 2017 году, осуществят дополнительные инвестиции. Долевое распределение акционеров изменится, однако косвенно контроль над банком останется у меня".