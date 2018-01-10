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    Qafqaz Leasing снижает уставный капитал

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ ОАО Qafqaz Leasing объявил о снижении уставного капитала.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов Азербайджана, кредиторы могут предъявить требования в офис компании по адресу г. Баку, Бинагадинский район, Бинагадинское шоссе, 168B, квл. 3066.

    Напомним, что Qafqaz Leasing функционирует с 2007 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 3,2 млн манатов. Половина акций компании принадлежит турецкому NAB Holding A.S., остальные 50% британской MetinLimited.

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