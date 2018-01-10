Qafqaz Leasing снижает уставный капитал

https://report.az/storage/news/d08bec7233cbfe1a59d1f901ea9fec6a/8e988392-d19f-4a3b-a36f-454dac82fd84_292.jpg
Баку. 10 января. REPORT.AZ/ ОАО Qafqaz Leasing объявил о снижении уставного капитала.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов Азербайджана, кредиторы могут предъявить требования в офис компании по адресу г. Баку, Бинагадинский район, Бинагадинское шоссе, 168B, квл. 3066.
Напомним, что Qafqaz Leasing функционирует с 2007 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 3,2 млн манатов. Половина акций компании принадлежит турецкому NAB Holding A.S., остальные 50% британской MetinLimited.
Namiq HüseynovАвтор новости