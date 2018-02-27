Пять крупных банков Азербайджана контролируют 65% рынка

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ По итогам 2017 года, пять крупных банков Азербайджана - Международный банк Азербайджана, Pasha Bank, Kapital Bank, Xalg Bank и Azerbaijan Industry Bank - контролируют 65,23% активов банковского сектора.

Как сообщает Report, на начало этого года совокупные активы указанных банков составили 18 190,266 млн манатов.

Общий показатель по банковскому сектору на отчетную дату составил 27 886,04 млн манатов. Это на 2 869,415 млн манатов или 9,3% меньше по сравнению с итогами 2016 года.

Напомним, что на начало прошлого года совокупные активы всего банковского сектора составили 30 755,455 млн манатов, а крупнейших 5 банков - 21 186,679 млн манатов. То есть крупные банки контролировали 68,9% рынка.

Для сравнения скажем, что в России это соотношение составляет 55,8%.