PwC: За последние 10-12 лет в SOCAR происходит сильная трансформация

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Исследование PwC CEO показывает, что, несмотря на продолжающуюся экономическую неопределенность, прогнозы мировых бизнес-лидеров по долгосрочному росту доходов компаний являются высокими. Так, 38% мировых CEO абсолютно уверены, что их доходы будут расти в течение следующих 12 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявила гендиректор PwC по Центральной и Восточной Европе Ольга Григер-Сиддонс на встрече с представителями СМИ Азербайджана.

Представитель PwC отметила, что этот показатель составил 35% в 2016 году: “В 2009 году аналогичные исследования были проведены во всем мире и этот показатель был равен 25%”.

Управляющий партнер компании PwC Azerbaijan и член Совета директоров Американской торговой палаты (AmCham) в Азербайджане Мовлан Пашаев отметил, что в 2009 году в Азербайджане эта цифра составила примерно 21%.

По словам М. Пашаева, отечественные компании пытаются соответствовать международной практике: “В последние годы отечественные компании стараются следовать зарубежной практике. В качестве примера можно привести Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR). За последние 10-12 лет в SOCAR происходит сильная трансформация. Компания поставила перед собой цель, которая заключается в изучении и внедрении зарубежного опыта".

Представитель PwC подчеркнул, что порой полученное в университетах образование и знания, которые требуются в компаниях, не совпадают: “Мы никогда не смотрим на диплом при приеме человека на работу. Нам неинтересно, он переводчик или инженер. Главное – это адаптация и понимание процессов деятельности”.