PwC: Рост мировой экономики в этом году будет самым быстрым за 7 лет

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Мировая экономика в 2018 году продемонстрирует рост почти на 4% по паритету покупательной способности (PPP), добавив дополнительные 5 трлн долларов к мировому производству при текущих ценах. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, такой прогноз дается в новом отчете PwC "Global Economy Watch".

"Рост будет широкомасштабным и синхронизированным, не зависящим от нескольких стран. Ожидается, что основными двигателями мировой экономики станут - США, развивающиеся страны Азии и еврозоны, вклад которых в 2017 году составит почти 70% в экономический рост", - говорится в докладе.

В частности, ВВП еврозоны будет расти в 2018 году темпами выше 2%, причем экономика периферийных стран еврозоны будет расти быстрее основных стран уже пятый год подряд (2,5% против 2%). Рост экономики Китая составит 6-7% в 2018 году. Уровень безработицы в странах "Большой семерки" может достигнуть 40-летнего минимума - ниже 5%. Средние цены на нефть останутся в целом стабильными в реальном выражении в 2018 году. В докладе также отмечается, что в 2018 году дефицит электроэнергии в мире достигнет пиковых значений.