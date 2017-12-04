PwC приняла первый платеж в цифровой валюте

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers приняла первый платеж в виртуальной валюте за свои услуги.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, гонконгский офис PwC сообщил, что принял платеж в виртуальной валюте, сославшись на все более активную работу со стартапами в городе, имеющими отношение к криптовалютам и блокчейну.

Также компания упомянула о предоставлении консультационных услуг в таких сферах, как первичное размещение монет, криптовалютные биржи и крипто-фонды.

"Это решение демонстрирует, как мы принимаем новые технологии и внедряем инновационные бизнес-модели по всему спектру услуг. Это также сигнализирует о том, что сейчас биткоин и другие хорошо известные криптовалюты превратились в широко принятые формы расчетов", - отметил глава PwC по Азиатско-Тихоокеанскому региону Рэймунд Чао.

PwC присоединилась к небольшому, но растущему списку известных компаний, принимающих к оплате цифровые валюты. Среди них гигант Microsoft Corp., онлайн-ритейлер Overstock.com Inc. и оператор спутникового телевидения Dish Network Corp.

Напомним, что биржевые операторы СME и CBOE планируют запустить торговлю фьючерсными контрактами на биткоин с 18 декабря. А Nasdaq Inc. недавно сообщила о запуске фьючерсов на биткоин в первой половине 2018 года. Сейчас стоимость биткоина составляет 11 300 долларов.