PwC: Мировой ВВП увеличится на 16 трлн долларов за счет искусственного интеллекта

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Мировой ВВП увеличится на 15,7 трлн долларов и достигнет 90 трлн к 2030 году с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в докладе аудиторской компании PwC.

По информации, прирост в 6,6 трлн долларов будет связан с автоматизацией процессов производства и увеличением трудовых ресурсов с помощью искусственного интеллекта. В свою очередь на привлечение 9,1 трлн долларов в мировой ВВП повлияет рост потребления персонализированных и качественных товаров.

"Мы видим будущее, в котором человек и машина вместе могут быть эффективнее, чем человек в одиночку", - заявила аналитик PwC Анан Рао.