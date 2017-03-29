PwC Azerbaijan: В этом году в стране наблюдается стабилизация процессов

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ 2016 год был тяжелым для экономики Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер компании PwC Azerbaijan Мовлан Пашаев.

По словам М. Пашаева, в 2017 году в стране наблюдается стабилизация процессов.

Гендиректор PwC по Центральной и Восточной Европе Ольга Григер-Сиддонс, говоря о проводимом ими анализе CEO survey, отметила, что в настоящее время большинство компаний предпочитают использовать современные технологии: "На всех встречах с главами компаний в течение последних 12 месяцев они говорили о новых технологиях".

Представитель PwC отметила, что компании также уделяют внимание вопросам кибербезопасности: "Сегодня развиваются также технологии в области производства. Если раньше в производстве были заняты до 1 800 роботов, сейчас их количество превышает 2 млн. Это привело к сокращению рабочей силы. Мы считаем, что компании должны работать в атмосфере взаимопонимания, чтобы исключить сокращение живой рабочей силы".