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    PwC Azerbaijan: Налогообложение электронной торговли сократит число клиентов банков

    Новые изменения также отразились на деятельности клиентов компании

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Налогообложение электронной коммерции в Азербайджане приведет к сокращению клиентов коммерческих банков. 

    Как сообщает Report, об этом заявил главный менеджер по налоговым вопросам компании PwC Azerbaijan Ризван Губиев.

    По его словам, граждане страны будут проводить операции в рамках электронной торговли с помощью карт банков Грузии и Турции.

    Р.Губиев также отметил, что возложение на банки урегулирования налоговых вопросов, отраженное в Налоговом кодексе, станет причиной дополнительных расходов.

    Директор по налоговым вопросам PwC Azerbaijan Ариф Гулиев сообщил, что новые изменения также отразились на деятельности клиентов компании. 

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