PwC Azerbaijan: Налогообложение электронной торговли сократит число клиентов банков

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Налогообложение электронной коммерции в Азербайджане приведет к сокращению клиентов коммерческих банков.

Как сообщает Report, об этом заявил главный менеджер по налоговым вопросам компании PwC Azerbaijan Ризван Губиев.

По его словам, граждане страны будут проводить операции в рамках электронной торговли с помощью карт банков Грузии и Турции.

Р.Губиев также отметил, что возложение на банки урегулирования налоговых вопросов, отраженное в Налоговом кодексе, станет причиной дополнительных расходов.

Директор по налоговым вопросам PwC Azerbaijan Ариф Гулиев сообщил, что новые изменения также отразились на деятельности клиентов компании.