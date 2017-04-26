Путин: Российские власти не откажутся от плавающего курса рубля

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Российские власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин.

"Стабильность курса рубля - один из ключевых вопросов. Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно", - подчеркнул глава государства.

По информации РИА Новости, В.Путин заявил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля. Напомним, что 4 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам необходимо научиться жить в условиях свободного курса рубля.