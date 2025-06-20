Путин поручил ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля

Президент РФ Владимир Путин призвал Банк России и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля, определиться со сроками.

Президент РФ Владимир Путин призвал Банк России и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля, определиться со сроками.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, такое мнение Путин озвучил на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

"В России соответствующий пилотный проект (цифрового рубля) реализуется уже почти два года. Отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг", - сказал Путин.

По его словам, сейчас задача - сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий, банков.

Отметим, что цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями.

Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее. Точные даты регулятор планирует объявить в конце текущего года.